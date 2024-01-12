Dolar
30.09
Euro
32.99
Altın
2,044.10
ETH/USDT
2,620.00
BTC/USDT
46,093.00
BIST 100
7,855.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma hutbesi irad ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lahey'de protestoculardan İsrail'in Gazze'de "cezasızlıkla" devam eden "soykırımına" son verilmesi çağrısı

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının duruşmalarına katılan yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze'de cezasızlıkla süren "soykırımına" son verilmesi çağrısında bulundu.

Ahmet Gürhan Kartal  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Lahey'de protestoculardan İsrail'in Gazze'de "cezasızlıkla" devam eden "soykırımına" son verilmesi çağrısı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Lahey

Duruşmalar kapsamında çok sayıda protestocu, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü orantısız saldırılarına ve Lahey'de devam eden "soykırım" davasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Protestoculardan Johanna, "Buradayım çünkü 3 ay boyunca her gün çocukların öldürülmesini izlemek zorunda kaldım ve cezasızlıkla devam eden bir soykırım yaşanıyor. Buna gerçekten karşıyım." dedi.

Saldırıların sona ereceğini, bunun yeni bir dünyanın doğuşu olacağını ve işlerin gerçekten değişeceğini kaydeden Johanna, "Bu değişikliği tüm dünyada gerçekleştirmeye son derece kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Diğer protestocu Ariana ise tutkulu bir biçimde Gazze'deki işgalin karşısında olduğunu vurgulayarak "Son birkaç aydır cinayetler, katliamlar görüyoruz ve son 50, 60, 70 yılda Gazze'de korkunç şeylerin yaşandığına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Dünyanın artık bu duruma 1 dakika dahi tahammül edemeyeceğini sözlerine ekleyen Ariana, İsrail'e karşı soykırım davasını açan Güney Afrika'ya, "İsrail'i eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeye ve soykırım yapmayı durdurmaya çağırdığı" için minnet duyduğunu söyledi.

İlk duruşma yapıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerini kapsayan duruşması, dün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular tarafından İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika delegasyonuna Adalet Bakanı Ronald Lamola liderlik ediyor.

İlk duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Hukukçularımız Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." diye konuştu.

Bugün ise "soykırım" davası açılan İsrail tarafı savunma yapacak.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kar uyarısı
Bakan Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu 120 kilometre uzunluğunda olacak
Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı
Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan yangın söndürüldü
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı

Benzer haberler

Batı medyası, İsrail'in UAD'de "soykırım" suçlamasıyla yargılanmasını görmezden geliyor

Batı medyası, İsrail'in UAD'de "soykırım" suçlamasıyla yargılanmasını görmezden geliyor

AP'nin İrlandalı üyelerine göre İsrail aleyhine soykırım davasının görüldüğü UAD baskı görecek

Lahey'de protestoculardan İsrail'in Gazze'de "cezasızlıkla" devam eden "soykırımına" son verilmesi çağrısı

Gazze'de 60 yıl yaşayan Manisalı Hüsniye el-Borno, İsrail bombardımanı sırasında yaşadıklarını AA'ya anlattı

Gazze'de 60 yıl yaşayan Manisalı Hüsniye el-Borno, İsrail bombardımanı sırasında yaşadıklarını AA'ya anlattı
Save the Children: İsrail saldırılarında Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü

Save the Children: İsrail saldırılarında Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü
Tekirdağ'da "Kutsal Kudüs ile Yareli Filistin'e Uzanan Kırk Çizgi" sergisi açıldı

Tekirdağ'da "Kutsal Kudüs ile Yareli Filistin'e Uzanan Kırk Çizgi" sergisi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet