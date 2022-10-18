Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu
ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu.
Washington
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