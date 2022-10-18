Dolar
18.58
Euro
18.28
Altın
1,652.51
ETH/USDT
1,312.00
BTC/USDT
19,423.00
BIST 100
3,809.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na katılan kadın çiftçilerle bir araya geldi
logo
Dünya

Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu

ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu.

Dildar Baykan Atalay   | 18.10.2022
Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu

Washington

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan ile yaşanan sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü
Bakan Yanık, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerin milletvekilleriyle buluştu
Türk Kızılay, Malatya-Elazığ hattında afet müdahale merkezi kuracak

Benzer haberler

Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu

Lafarge'ın "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edeceği duyuruldu

Irak'ta, "DEAŞ'ın mayınları" binlerce kişinin köyüne dönüşüne engel oluyor

BM: Finlandiya, Hol Kampı'nda tutulan çocukları kurtarmayarak haklarını ihlal etti

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı gar saldırısının üzerinden 7 yıl geçti

Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı gar saldırısının üzerinden 7 yıl geçti
CENTCOM Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı

CENTCOM Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet