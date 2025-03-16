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Dünya

Kuzey Makedonya'daki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dzihat Aliju  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Kuzey Makedonya'daki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi hayatını kaybetti

Üsküp

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı.

Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.


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