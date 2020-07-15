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Dünya

Kuzey Makedonya'da erken genel seçim için oy kullanma işlemi sona erdi

Kuzey Makedonya'da düzenlenen erken genel seçim için oy kullanma işlemi sona erdi.

Furkan Abdula   | 15.07.2020
Kuzey Makedonya'da erken genel seçim için oy kullanma işlemi sona erdi Fotoğraf: Husamedin Gina/AA

Üsküp

Kuzey Makedonya'da düzenlenen erken genel seçim için oy kullanma işlemi sona erdi.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu Başkanı Oliver Derkoski, düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 20.45'e kadar kayıtlı 1 milyon 814 bin 263 seçmenin yüzde 50,86'sının ya da 922 bin 678 seçmenin oy kullandığını belirtti.

Seçimler, salgın nedeniyle ilk defa 3 günde yapıldı

Oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00-21.00'de gerçekleştiği seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa 3 günde yapıldı.

Kovid-19 bulaşmış ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan 723 kişi, 13 Temmuz'da oy hakkını kullandı.

Dün ise 8 bin 855 hasta ve yaşlı bakım evinde kalan 357 vatandaşın, 1657 mahkum ile yerinden edilmiş 6 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi.

Seçimde 120 sandalyeli meclis için 15 siyasi ittifak ve partiden 1500'den fazla aday yarıştı.

Bağımsız olduğu 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapıldığı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidildi.

Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016'da erken genel seçim yapılmıştı.

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