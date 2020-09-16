Euro
8.89
Dolar
7.51
BIST 100
1,107.11
Altın
1,969.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de yapımı devam eden Tepeköy-Çiftlik yolu şantiye alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği çağrısı

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev, "Zeki olalım. Umarım bu (gerilim) bir daha olmayacak. Çünkü Türkiye sizin (Yunanistan) komşunuz ve bizim de iyi bir dostumuz." dedi.

Tevfik Durul   | 16.09.2020
Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği çağrısı Fotoğraf: Abdula Berisha/AA

Atina

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Türkiye'nin, Yunanistan'ın komşusu ve kendilerinin de iyi bir dostu olduğunu belirterek, Atina yönetimine Türkiye ile iş birliği çağrısı yaptı.

"Economist" konferansına katılmak üzere Atina'da bulunan Zaef, "Ta Nea" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin limana geri dönmesini "desteklediğini" belirten Zaev, Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'da barış ve dostluk politikalarından yana olduğunu söyledi.

"Sorunların artmasına ihtiyacımız yok"

Zaev, vatandaşların, sorunların değil, iş birliğinin artmasını beklediğine dikkati çekerek, "Çünkü buna (sorunların artmasına) ihtiyacımız yok. 21. yüzyıldayız ve 4. endüstri devrimini yaşıyoruz. Dolayısıyla Batı Avrupa, ABD ve Çin'in önünde birlik içinde durmamız gerekiyor." dedi.

Bölge ülkeleri arasındaki güçlü bağların önemine işaret eden Zaev, "Zeki olalım. Umarım bu (gerilim) bir daha olmayacak. Çünkü Türkiye sizin komşunuz ve bizim de iyi bir dostumuz." ifadesini kullandı.

Zaev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ve Balkanlardaki Müslümanların lideri olmayı hedeflediği yönündeki bir soruya ise, "Hayır. Vatandaşlar, kendilerini vatandaş olarak karşılarına alan liderlere ihtiyaç duyuyor. Ben çok uluslu bir ülkeden geliyorum. Kuzey Makedonya'da halkın yüzde 70'i Ortodoks ama yüzde 25-26'sı da Müslümandır ve bir arada yaşıyoruz." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini geçti
Esed rejiminin Kovid-19 vaka ve ölümlerini gizlediği iddia edildi
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi
Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Benzer haberler

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği çağrısı

Neftçi-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı statta 'kardeşlik' pankartları

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi

Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi

Doğal gaz müşteri hizmetlerinde HES kodu uygulaması başlıyor

Doğal gaz müşteri hizmetlerinde HES kodu uygulaması başlıyor