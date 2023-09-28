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Dünya

Kuzey Kore'ye "yasa dışı" giren Amerikan askeri Travis King, ABD'ye döndü

Kuzey Kore'ye "yasa dışı" giren ve dün serbest bırakılan ABD askeri Travis King, ülkesine döndü.

Dildar Baykan Atalay  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Kuzey Kore'ye "yasa dışı" giren Amerikan askeri Travis King, ABD'ye döndü

Ankara

CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, King'i taşıyan ABD ordusuna ait uçak, Teksas'taki hava üssüne indi.

CNN, King'in birkaç kişi tarafından uçaktan çıkarıldığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

ABD'li üst düzey yetkililer, dün, temmuzda Kuzey Kore sınırını geçerek bu ülkeye "yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker King'in, İsveç hükümetinin yardımıyla Kuzey Kore'den Çin'e transferinin gerçekleştiğini, askerin ABD'li yetkililere teslim edildiğini aktarmıştı.

Travis King olayı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havalimanında, pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle uçağın kapısından geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, dün, sorgulanması tamamlanan King'in sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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