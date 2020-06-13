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Dünya

Kuzey Kore'den Güney'e ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere karışmama uyarısı

Kuzey Kore, Güney Kore'ye ABD ve Pyongyang yönetimi arasındaki nükleer müzakerelere karışmama uyarısında bulundu.

Nuri Aydın   | 13.06.2020
Kuzey Kore'den Güney'e ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere karışmama uyarısı

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşleri Departmanı Genel Direktörü Kwon Jong Gun, Güney Kore'nin nükleer silah karşıtı çıkışlarının gereksiz olduğunu belirterek, bu söylemlerine son vermesi çağrısında bulundu.

Kwon, Güney Kore'nin ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmelerine müdahale etme ve bunları tartışma yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

Güney Kore'nin konuyla ilgili açıklama yapmasını "saçma" şeklinde niteleyen Kwon, Seul yönetiminin nükleer silahlardan arındırma görüşmelerini kendi çıkarlarına göre yorumladığını savundu.

Kwon, Kuzey Kore'nin silah geliştirme programına devam edeceğinin altını çizerek, "ABD'den gelen sürekli tehditleri aşmak için gücümüzü geliştirmeye devam edeceğimizi açıkça belirtmek istiyorum. Nükleer silahlardan arındırma konusunda gereksiz konuşmalara son vermek daha iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD ile görüşmelerin askıya alınmadığını anımsatan Kwon, gelinen noktada nükleer silahlardan arındırma için gerekli şartların henüz karşılanmadığını kaydetti.

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