Euro
6.19
Dolar
5.60
BIST 100
101,407.60
Altın
1,407.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıkladı.

Ayşe Doğru   | 01.08.2019
Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

Seul

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya göre, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldı.

Kim, fırlatma denemesine dair memnuniyetini ifade ederek, yeni geliştirilmiş roket sisteminin ordunun kara muharebe operasyonlarında önemli rol oynayacağını ve düşmana hedef olma korkusu salacağını belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Ayrıca Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin yeni inşa edilmiş denizaltısında muhtemelen üç füze fırlatma bölümü bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Pyongyang'ın son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

Kuzey Kore'nin kısa menzilli iki füze fırlattığı ileri sürüldü

BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı