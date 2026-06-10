Kuzey İrlanda'da saldırıya uğrayan Türk berber: Yalnız bırakılmadık

[1/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı.

[2/22] Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı.

[3/22] Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi.

[4/22] Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü.

[5/22] Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[6/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[7/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[8/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[9/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[10/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı.

[11/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı.

[12/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[13/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[14/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[15/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[16/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[17/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[18/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[19/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[20/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[21/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.

[22/22] Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran gecesi yaşanan olayda, 2023'te sığınmacı statüsü verilen bir Sudanlının bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına tepki gösterenler, dün akşamdan itibaren ülke genelinde eylemler başlattı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle birlikte çok sayıda araç ateşe verildi.