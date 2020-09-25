Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuveyt'ten 'Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi' çağrısı

Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi esaslarına göre çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Serdar Bıtmez,Said İbicioğlu   | 25.09.2020
Kuveyt'ten 'Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi' çağrısı

Kuveyt

Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti.

Kuveyt'in, meşru haklarını elde etmeleri konusunda Filistin halkını destekleyen tutumunun değişmediğini yineleyen Sabah, "Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Barış müzakerelerinin uluslararası normlara uygun olarak yeniden başlamasınının önemini vurgulayan Sabah, Kuveyt'in adil ve kapsamlı bir çözüm için belirli bir takvim içinde müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını desteklediğini aktardı.

Yemen ve Libya'da "diyalog" vurgusu

Yemen krizine de değinen Sabah, tek çözüm yolununun diplomasi ve diyalog olduğunu ifade etti.

Sabah, Kuveyt'in "Suudi Arabistan'ın, kendi güvenliğini sağlamak için aldığı önlemleri desteklediğini" söyledi.

Kuveyt Başbakanı Sabah, Libya'daki taraflardan da diyaloğu öncelemelerini istedi.

Sabah, ülkesinin Libyalıların isteklerini dikkate alan kapsamlı bir çözüm beklediğini dile getirdi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erzincan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Kuveyt'ten 'Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi' çağrısı

Kuveyt'ten 'Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi' çağrısı

Pakistan Başbakanı Han'dan, BM'ye Keşmir'de insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma çağrısı

Uygur aktivist Abdulreşit BM'de konuştu: Halkıma karşı işlenen bir soykırım var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barış konferansı düzenlenmesini istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barış konferansı düzenlenmesini istedi
BM insan hakları uzmanlarından Belarus'a 'muhalif lider Kolesnikova'yı serbest bırakın' çağrısı

BM insan hakları uzmanlarından Belarus'a 'muhalif lider Kolesnikova'yı serbest bırakın' çağrısı
BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt

BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt