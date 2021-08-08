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Dünya

Kuveyt, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye itfaiye ekibi gönderiyor

Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi.

Mustafa M. M. Haboush,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 08.08.2021
Kuveyt, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye itfaiye ekibi gönderiyor

Kuwait

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.


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