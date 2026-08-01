Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın İHA saldırılarına karşı devreye girdiğini duyurdu

Mehmet Nuri Uçar
01 Ağustos 2026•Güncelleme: 01 Ağustos 2026
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri, İran saldırısının ardından düşman İHA saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini engellemesinden kaynaklandığına dikkat çekilerek, "tüm vatandaşların yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları" uyarısı yapıldı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.