Kuveyt: İran saldırısında 13 balistik füze ve 17 İHA etkisiz hale getirildi Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında hava sahasına giren 13 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 13 balistik füzenin yerleşim bölgeleri üzerinde önlenerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 17 İHA'nın da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hindistan vatandaşı bir kişi saldırıda öldü

İran saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı dahil sivil ve hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Hindistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye dilekleri iletilirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kuveytliler ve ülkede yaşayan yabancılardan, güvenlik gerekçesiyle zarar gören bölgeler ile füze parçalarının düştüğü alanlara yaklaşmamaları, bu noktalara ilişkin görüntü ve videoları sosyal medyada paylaşmamaları istendi.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, İran saldırısı sırasında hava savunma sistemlerinin önlediği füze ve insansız hava araçlarından düşen şarapneller nedeniyle bu sabah 20 ihbar alındığını açıkladı.

Açıklamada, ihbarların 4'ünün yangın, 11'inin şarapnel düşmesi, 5'inin ise olay bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olduğu belirtildi.

Arap ülkeleri, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e düzenlediği saldırıları kınadı

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap ülkeleri, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İran'ın sivil yerleşim yerlerine ve havalimanı gibi hayati öneme sahip mekanlara "gerekçesiz saldırılarının" Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'a söz konusu saldırılarına derhal son verme, bölgede güvenlik ve istikrarı sarsan politikalarına sonlandırma çağrısı yapıldı.

KİK

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada da Kuveyt ve Bahreyn saldırıları şiddetle kınanarak, bu saldırıların sivil hedeflere, altyapıya ve diplomatik misyonlara yönelik tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanışı temsil ettiği bildirildi.

"İran'ın saldırılarının, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını baltalayan, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden kabul edilemez düşmanca politikaları sürdürme konusundaki ısrarını ortaya koyduğu" belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın, Körfez ülkelerine saldırıları en güçlü şekilde kınanarak Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kuveyt ve Bahreyn'in egemenliğini ihlal eden bu saldırıların ayrıca bölgede güvenlik ve istikrar çabalarını da baltaladığının altı çizildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarına tepki gösterildi.

Her iki ülkenin egemenliğini ayrıca 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin yanı sıra uluslararası insancıl hukuk ilkelerini de açıkça ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef alan ve bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırılar şiddetle kınandı.

Uluslararası hukukun ihlali olan saldırıların, ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Sivil yapıları, diplomatik misyonları ve binaları hedef almanın, özellikle diplomatik binalara ve personele tam dokunulmazlık garantisi veren Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi başta olmak üzere, tüm uluslararası norm ve yasaların açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'de sivil yerleşim yerlerine saldırıları kınanarak, bunları söz konusu ülkelerin egemenliğini ihlal olduğu vurgulandı.

Bölgedeki tansiyonu düşürme çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'ın, Kuveyt ve Bahreyn'in yanında olduğu belirtildi.

Ürdün, Mısır ve Filistin dışişleri bakanlıkları da benzer açıklamalarla İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarını kınadı.

Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının, "Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini" savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin "İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu" olduğu suçlamasında bulunmuştu.