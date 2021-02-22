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Dünya

Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta 8,8 milyon kişi hala su sıkıntısı çekiyor

Teksas'ta vatandaşlardan musluk sularının tüketmeden önce kaynatmaları istendi.

Islam Doğru   | 22.02.2021
Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta 8,8 milyon kişi hala su sıkıntısı çekiyor

New York

ABD’nin iç, orta ve güney bölgelerinde geçen hafta hayatı felç eden kutup soğukları nedeniyle Teksas’ta hala 9 milyona yakın kişinin su sıkıntısı çektiği bildirildi.

Teksas Çevre Kalite Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, hava şartlarının normale dönmesine rağmen eyalette nüfusun neredeyse üçte birine denk gelen 8,8 milyon kişinin hala suya erişiminin olmadığı belirtildi.

Eyalet genelinde 1200’den fazla kamu su sisteminin hala onarılamadığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan musluk sularının tüketmeden önce kaynatmaya devam etmeleri istendi.

Teksas Valisi Greg Abbott de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teksas Ulusal Muhafızlarının hafta sonu 3,5 milyon şişe su dağıttığını bildirdi.

Geçen hafta boyunca milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintileri sorununun ise hafta sonu itibarıyla büyük ölçüde giderildiği, poweroutage.us sitesine göre hala 15 binden fazla kişinin elektriksiz olduğu kaydedildi.

Elektrik faturalarında aşırı artış

Diğer yandan, dondurucu soğuklar ve eyalette yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle enerji fiyatlarının aşırı artmasından kaynaklı hane ve iş yeri sahiplerine binlerce dolarlık elektrik faturaları geldiği vurgulandı.

Eyaletin elektrik, telekomünikasyon, su ve kanalizasyon hizmetlerini düzenleyen ve aboneleri korumayı amaçlayan Teksas Kamu Hizmeti Komisyonu'nun, faturalarını ödeyemeyen vatandaşların elektriğini kesmemeleri için elektrik sağlayıcı şirketlere talimat gönderdiği kaydedildi.

ABD'de 11 Şubat'tan itibaren, Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da 20 Şubat'ta, şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etmiş, eyalete federal yardım emrini vermişti.

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