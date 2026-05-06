Küresel Sumud Filosu'na katılan Tunus asıllı Fransız gazeteci Hafedh Mribah, İsrail tarafından alıkonulan, kendisi dahil filodaki aktivistlerin şiddete maruz kaldığını belirtti.

Küresel Sumud'a katılan Mribah, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin şiddete maruz kaldığını söyledi Küresel Sumud Filosu'na katılan Tunus asıllı Fransız gazeteci Hafedh Mribah, İsrail tarafından alıkonulan, kendisi dahil filodaki aktivistlerin şiddete maruz kaldığını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'in tarihi Bastille Meydanı'nda, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteriye katılan Al Jazeera'nin Paris'teki Tunus asıllı Fransız muhabiri Mribah, AA muhabirine, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'ndaki gazetecilerden biri olarak neler yaşadıklarını anlattı.

Mribah, Filistinlilerle ve Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'deki yolculuğu sırasında İsrail ordusu tarafından işkence ve kötü muamele gören aktivistlerle dayanışmasını göstermek için gösteriye katıldığını kaydetti.

"Bu yolculuk sırasında kaçırılan gazetecilerden biriydim. İsrail komandoları tarafından Yunanistan'a çok uzak olmayan bir yerde, uluslararası sularda kaçırıldık. Bir İsrail savaş gemisinde alıkonulduk, şiddete maruz kaldık ve kötü muamele gördük." diyen Mribah, ardından filodaki aktivistlerin Yunanistan makamlarına teslim edildiğini belirtti.

"Ne basın özgürlüğüne ne de basına saygı duyuyorlar"

Mribah, Avila ve Ebu Kişk'in İsrail'e götürüldüğünü hatırlatarak "Serbest kalmalarını talep ediyoruz. İşkenceye maruz kaldıklarını ve kötü muamele gördüklerini gördük." diye konuştu.

İsrail'in savaş gemisinde alıkonulan, kendisi dahil birçok gazeteci olduğunu anlatan Mribah, "Gazeteci olup olmadığımız İsraillilerin umurunda değildi. Ne basın özgürlüğüne ne de basına saygı duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Mribah, İsrail'in dünyada gazetecilere yönelik "en büyük zalimlerden biri" olduğu değerlendirmesinde bulunarak İsrail tarafından öldürülen, yaralanan veya tutuklanan gazeteci meslektaşlarını andı.

Gazze'deki ablukanın ve ateşkese rağmen İsrail makamlarının burada işlediği suçların devam etmesinin asıl önemli mesele olduğunu vurgulayan Mribah, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filoda durdurulduğumuzda, kaçırıldığımızda yaşadıklarımız tabii ki önemli ancak en önemli olan, Filistin'de Batı Şeria'da olsun Gazze'de olsun acı çeken Filistinliler. Bugün önemli ve başat sorun bu. Fransız hükümeti dahil tüm hükümetleri harekete geçmeye ve bu acılara son vermeye çağırıyoruz."

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.