Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu" aktivistleri, Gazze'ye ulaşmakta kararlı

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025'te oluşturduğu sivil inisiyatif Küresel Sumud Filosu'nun ikinci seferi için İspanya ve Fransa'dan hareket eden tekneler ile İtalya'da hazırlıklarını tamamlayan tekneler, Sicilya Adası’nın doğusundaki Siracusa limanında bir araya gelmeye başladı.

Buradan birkaç gün içinde ayrılmaya hazırlanan farklı milletlerden aktivistler, AA muhabirine konuştu.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Filoyla Barselona’dan gelen Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Saif, dün Sicilya'ya ulaştıklarını ve ilk etabın başarılı geçtiğini belirterek, yolda İsrail’e malzeme taşıyan dünyanın en büyük yük gemilerinden birinin rotasını değiştirmeye zorladıklarını anlattı.

Saif, "İnsanlar halen bu misyona kendilerini adamaya devam ediyor." dedi.

Planlarının İtalya'dan ayrıldıktan sonra yelken açmaya devam etmek olduğunu dile getiren Saif, "Elbette bize katılacak başka tekneler de var. Dolayısıyla denizde o teknelerle buluşacağız. Planımız, denizdeki ve karadaki seferberliği sürekli değerlendirerek ilerlemek. Nihai hedefimiz kesinlikle kuşatmayı kırmak ve Gazze’ye ulaşmak ve bunu başarana kadar seferberliğimiz sürecek. Bu misyonun sonucunun ne olacağını bilmiyorum. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Asla durmayacağız." diye konuştu.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Avila: "Sadece kuşatmayı değil, suç ortaklığını da kırmak için yola çıkıyoruz"

Brezilyalı aktivist Thiago Avila da üçüncü kez Gazze'ye gitmek üzere filoda yer aldığını belirterek, "Gazze’ye yönelik hukuka aykırı kuşatmayı kırmak, bir halk insani yardım koridoru oluşturmak, Filistinlilerle birlikte Gazze’yi yeniden inşa etmek ve onların halen çok güçlü olan dayanışma çağrısına destek vermek için yeniden denize açılan yüzlerce kişiden biriyim. Bu kez Gazze’ye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Avila, bu seferki seferberliğin fark yaratacağına inandıklarını vurgulayarak, "Çok daha fazla teknemiz var, çok daha kapsamlı hazırlık yaptık, insanlar daha iyi eğitimli ve dünyanın dayanışmasına sahibiz. Çünkü 8 milyarlık bir gezegende, son Küresel Sumud Filosu sırasında insanların büyük kısmı, bir soykırıma tanıklık etmenin ve Filistin halkının öldürülüp bombalanmasının kesinlikle yanlış olduğunu anladı. Gazze’nin çok uzun süredir kuşatma altında olduğunu ve bunun sona ermesi gereken bir ihlal olduğunu kavradılar." şeklinde konuştu.

Beklentisi sorulan Avila, "Beklentimiz, onların dünyanın özgür insanlarını durduramayacaklarını anlamalarıdır; (ABD Başkanı) Donald Trump’tan ya da (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu’dan korkmadığımızı görmeleridir; çünkü onların dönemi sona ermiştir." yanıtını verdi.

Sömürünün olmadığı, baskının olmadığı, doğanın tahrip edilmediği yeni bir toplum kurmak istediklerini aktaran Avila, "Sadece kuşatmayı değil, suç ortaklığını da kırmak için yola çıkıyoruz." dedi.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

La Piccirella: "Kararlıyız"

Küresel Sumud Filosu’nun ilk seferine de katılan İtalyan aktivist Antonio La Piccirella da "Şu anda durum açıkça gösteriyor ki, beş ay öncesine kıyasla yola çıkmak için çok daha fazla gerekçemiz var. İsrail rejimi yalnızca Gazze’yi değil, Lübnan’ı ve Batı Şeria’yı da vuruyor ve işgal ediyor." diye konuştu.

La Piccirella, şöyle devam etti:

"Kararlıyız çünkü tepki verme görevini devlet kurumlarımıza emanet edemeyiz. Kurumlar yetersiz olduklarını gösterdiler. Bu yüzden onların harekete geçmesini bekleyemeyiz, ayrıca yaşananlarda onların da belli bir sorumluluk ve suç ortaklığı derecesi var. Bu nedenle harekete geçmek ve bir şey yapmak zorundayız. Çünkü en büyük risk, hiçbir şey yapmamaktır."

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Delia: "Yaklaşık 100 tekne olacak”

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia da filonun neden ikinci kez gittiği sorusunun kendilerine sıkça yöneltildiğini söyleyerek, "Neden gittiğimiz bizim için çok açık. Gidiyoruz, çünkü geçen yıldan bu yana Gazze'de neredeyse hiçbir şey değişmedi. Bir ateşkes ilan edildiği doğru. Ancak o ateşkesten bu yana yaklaşık 800 kişinin öldüğü de doğru." ifadelerini kullandı.

Delia, Gazze'de düşük yoğunluklu bir soykırım olarak tanımlanan bir durumun olduğuna işaret ederek, "Bu, buna karşı bizim hiçbir şey yapmamamız gerektiği anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

İsrail’in son yıllarda Filistin’de uyguladığı "baskı ve yok etme modeli"ni halihazırda Lübnan'a taşıdığını dile getiren Delia, "Lübnan’da da aynı şey oluyor. Ne yazık ki artık orası için de ‘Gazze modeli’nden söz ediliyor. Bizim yeniden yola çıkmamızın nedeni bu. Soykırıma ‘hayır’ demek istiyoruz, sınır kapıları kapalı olduğu için kalıcı bir insani yardım koridorunu yeniden açmayı denemek istiyoruz. Şimdi buna hayır demezsek, sonra gerçekten çok geç olabilir." dedi.

Delia, İtalya’dan, halihazırda limanda bağlı olan teknelerle bu gece İspanya'dan gelenler dahil 70-75 civarında teknenin yola çıkacağı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Yunanistan'da bulunan diğer teknelerle birleşeceğiz ve muhtemelen Türkiye'den de bize katılacak tekneler olacak. Böylece toplamda yaklaşık 100 tekne olacak. Yani bu yıl geçen yıldan çok daha fazlayız. Ama asıl önemli olan sayı değil, üç teknemiz de olabilirdi. Asıl mesele, sivil toplumun vermek istediği mesajdır. Hükümetler uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerini görmezden gelmeye devam ediyorsa, halklar bunu yapamaz."