Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail’den Türkiye’ye getiriliyor

AA'nın kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nden çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na getirildi.

Sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 78'i Türk olmak üzere 420'den fazla aktivist, Ramon Havalimanı'na gelen 3 ayrı THY uçağına alındı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yapılan işlemlerin ardından Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ilk uçak, Ramon Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Aktivistleri taşıyan uçakların akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Adalah: Sumud Filosunda yasa dışı alıkonulan aktivistler sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldığını duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hukuka aykırı bir şekilde alıkoyarak zorla İsrail'e götürdüğü aktivistlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere Ktziot Hapishanesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Adalah'ın aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere yolda olduğunu resmi makamlardan teyit ettiği ifade edildi.

Uluslararası sularda yasa dışı müdahalesinden, barışçıl aktivistlerin sistematik bir şekilde işkenceye maruz kalmasına, aşağılanmasına ve keyfi gözaltında tutulmasına kadar İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu 2 Güney Koreli aktivisti sınır dışı ettiği açıklandı

Güney Kore, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu 2 vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kang, Güney Kore hükümetinin vatandaşlarının alıkonulmasından "güçlü üzüntü duyduğunu" belirterek, İsrail'in Kim Ah-hyun ve Kim Dong-hyeon isimli aktivistleri sınır dışı ettiğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

2 Ürdünlü aktivist ülkelerine döndü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivistin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan iki Ürdün vatandaşının, Vadi Araba Sınır Kapısından ülkeye döndüğü kaydedildi.

Adalah: Küresel Sumud Filosundan alıkonan İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev serbest kaldı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumdu Filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev'in mahkemeye çıkmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e yasa dışı girmek", "yasa dışı kalmak" ve "Gazze ablukasını delmeye teşebbüs" suçlanan Regev, Aşkelon'da hakim karşısına çıkmasının ardında serbest kaldı.

Açıklamada, Regev'e yöneltilen söz konusu suçlamaların "asılsız, çelişkili ve absürt" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.