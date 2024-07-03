Dolar
32.55
Euro
35.14
Altın
2,355.43
ETH/USDT
3,313.00
BTC/USDT
60,467.00
BIST 100
10,682.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Futbol Takımı, Macaristan kampında gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
logo
Dünya

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı

Washington

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), mayıs ayına ait küresel yolcu talebine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, uluslararası hava taşımacılığına olan talep mayısta artış gösterdi.

Ücretli yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam talep, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı.

Mevcut koltuk kilometresi (ASK) cinsinden ölçülen toplam kapasite aynı dönemde yüzde 8,5 yükseldi.

Doluluk oranı ise söz konusu dönemde 1,7 puan artışla yüzde 83,4'e ulaştı ve mayıs ayı için rekor seviye olarak kaydedildi.

Uluslararası talep mayısta yıllık yüzde 14,6 ve yurt içi talep yüzde 4,7 arttı.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hava yolları ile seyahate yönelik güçlü talebin devam ettiğini belirtti.

Walsh, mayıs ayında bilet satışlarının yaklaşık yüzde 6 artmasıyla birlikte büyüme trendinin azalma belirtisi göstermediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye, 21. yüzyılda gençlerin başarısı ile yükselmeye devam edecek
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya ile) Sinop nükleer santrali için ciddi adımlar atabiliriz

Benzer haberler

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet