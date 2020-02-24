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Dünya

Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanarya Adaları'ndaki kum fırtınası nedeniyle Madrid'teki Barajas Havalimanı'nda mahsur kalan öğrencilerin, TSİ 22.00 uçağıyla Türkiye'ye geri döneceğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 24.02.2020
Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan Erasmus+ projesi öğrencilerinin, Türkiye'ye döneceğini bilgisini paylaşarak, "Görevimizi yaptık. Türkiye saatiyle 22.00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini paylaştı. 

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan öğrencilere sahip çıkan ve desteklerini esirgemeyen Çavuşoğlu'na ve gösterdikleri ilgiden dolayı konsolosluk yetkililerine teşekkür etti.

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