Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanarya Adaları'ndaki kum fırtınası nedeniyle Madrid'teki Barajas Havalimanı'nda mahsur kalan öğrencilerin, TSİ 22.00 uçağıyla Türkiye'ye geri döneceğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan Erasmus+ projesi öğrencilerinin, Türkiye'ye döneceğini bilgisini paylaşarak, "Görevimizi yaptık. Türkiye saatiyle 22.00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini paylaştı.
Görevimizi yaptık. TR saatiyle 22:00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun. @etiler_mtal https://t.co/6f2MVKipKI— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 24, 2020
Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan öğrencilere sahip çıkan ve desteklerini esirgemeyen Çavuşoğlu'na ve gösterdikleri ilgiden dolayı konsolosluk yetkililerine teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.