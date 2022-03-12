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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kuleba'dan Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen 'sahte referanduma' tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Herson bölgesinde "sahte referandum" planlaması durumunda Rusya'ya sert yaptırımlar getirilmesini istedi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 12.03.2022
Kuleba'dan Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen 'sahte referanduma' tepki

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Herson bölgesinde "sahte referandum" düzenlemeyi planladığı iddialarına değindi.

Kuleba, "2014 metodolojisine göre, Rusya umutsuzca Herson'da 'Halk Cumhuriyeti' için sahte bir referandum düzenlemeye çalışıyor. Tamamen bir kurgu olduğu için halk arasındaki destek sıfır. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya Federasyonu'na karşı güçlü yaptırımlar uygulanmalıdır. Herson, her zaman Ukrayna'dır ve öyle de kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Yerel basında, "Rusya'nın, Rus ordusunun girdiği Herson'da sözde 'Herson Halk Cumhuriyeti'nin kurulması için sahte bir referandum düzenlemeyi planladığına" ilişkin haberler çıkmıştı.

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