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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kuleba, Ukrayna'ya yardımın ilk dalgasında 140 Batı menşeli tank alacaklarını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ülkeye yapılacak askeri yardımın ilk dalgasında 120 ila 140 Batı menşeli tank alacaklarını bildirdi.

Ekip   | 31.01.2023
Kuleba, Ukrayna'ya yardımın ilk dalgasında 140 Batı menşeli tank alacaklarını söyledi

Kiev

Kuleba, yaptığı açıklamada, halihazırda tank koalisyonunun 12 katılımcısının bulunduğunu ancak bu ülkelere koalisyon demenin daha erken olduğunu, çünkü bazılarının kendi iç prosedürlerine uygun olarak resmi kararlar alması gerektiğini söyledi.

Yapılacak askeri yardımın ilk dalgasında Ukrayna'nın 120 ila 140 adet Batı menşeli modern tank alacağını ifade eden Kuleba, "Bunlar Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Ayrıca Leclerc de olacağını umuyoruz." dedi.

Bakan Kuleba, tank koalisyonunun genişletilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"Şehirlerin bombalanması Rusya'nın barışa hazırlığını göstermiyor"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter paylaşımında, devam eden saldırıların Rusya'nın barışa hazır olmadığını gösterdiğini belirtti.

Podolyak, "Cephe hattındaki şehirlerin sistematik bombalanması, teçhizat ve mermilerin yoğunlaşması, birliklerin farklı yönlere konuşlanması, Rusya'da ek zorunlu seferberlik bunların hepsi Rusya'nın barışa hazır olmadığını gösteriyor. Bunlar ciddi bir tırmanışın doğrudan işaretleri. Bu nedenle Ukrayna'ya silah, silah ve bir kez daha silah." ifadelerini kullandı.

Bahmut şehrindeki saldırılarda 2 kişi öldü

Bu arada, Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus işgalcilerin bir zamanlar rahat bir şehir olan Bahmut'u harabeye dönüştürdüğünü belirtti.

"Birkaç aydır işgalciler amaçlı bir şekilde Bahmut'tan geçerek insanları öldürüyor." ifadelerini kullanan Kyrylenko, birkaç saat önce meydana gelen bombardıman sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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