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Dünya

Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen Filistinlinin dedesinin Yahudilerce öldürüldüğü ortaya çıktı

Haaretz Gazetesi, saldırının faili Hayri Alkam'ın dedesinin çeyrek asır önce bir Yahudi yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü yazdı.

Gülşen Topçu   | 28.01.2023
Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen Filistinlinin dedesinin Yahudilerce öldürüldüğü ortaya çıktı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Filistinli Hayri Alkam'ın (21) dedesinin 25 yıl önce bir Yahudi yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Haaretz Gazetesi, Doğu Kudüs’te bulunan "Neve Yakov" isimli yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 27 Ocak gecesi düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı saldırının failiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Alkam'ın amcası Şerhabil Alkam'ın aktardığı bilgilere dayandırılan haberde, Doğu Kudüs'teki Tur Mahallesi sakinlerinden olan Alkam'ın dedesinin, 1998'de bir Yahudi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kaydedildi.

Amca Alkam, yeğeninin, uzaktan akrabası olduğu 17 yaşındaki Muhammed Ali'nin, İsrail güçlerinin 25 Ocak'ta Şuafat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında öldürülmesinin intikamını almak için bu saldırıyı düzenlediğini vurguladı.

Alkam'ın, dedesinin bir Yahudi tarafından öldürülmesinden yaklaşık 4 yıl sonra dünyaya geldiğini ve kendisine dedesinin isminin verildiğini kaydeden amca, yeğeninin saygın bir aileye mensup, siyasete karışmayan ve kimseyle sorunu olmayan iyi bir insan olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, Alkam'ın dedesinin öldürülmesinden 12 yıl sonra 2010'da İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), terörist Kach hareketi aktivisti Haim Pearlman'ı suçu işlediği şüphesiyle tutukladığı belirtildi.

Mevcut Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla bilinen Pearlman'ın, bir süre devam eden tutukluluk halinin ardından aleyhinde herhangi bir suçlamada bulunulmaksızın serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarına cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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