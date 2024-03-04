Dolar
31.52
Euro
34.23
Altın
2,098.93
ETH/USDT
3,560.10
BTC/USDT
66,246.00
BIST 100
8,921.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kudüs'teki kiliseler, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere yönelik vahşi saldırılarını kınadı

Kudüs'teki kiliseler, İsrail ordusunun 29 Şubat ve 3 Mart'ta 127 sivilin ölümüyle sonuçlanan yardım bekleyen Gazzelileri hedef aldığı vahşi saldırılarını kınadı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mehmet Nuri Uçar  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Kudüs'teki kiliseler, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere yönelik vahşi saldırılarını kınadı

Kudüs

Kudüs'teki yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail hükümet sözcüleri başlangıçta askerlerin bu olaya karıştığını inkar etmeye çalışsa da o günün ilerleyen saatlerinde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, askerleri mükemmel davranışlarından ötürü övmekle kalmayarak, aynı zamanda suçu öldürülen kişilere atmaya çalıştı." ifadelerine yer verildi.

Ben-Gvir'in ayrıca Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulması ve saldırılara devam edilmesi çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, yardım girişinin neredeyse durduğu Gazze Şeridi'nde Ben-Gvir'in bu çağrısının, geri kalan Gazze halkı için acı bir durum haline geldiği vurgulandı.

Uluslararası yardım kuruluşlarından Gazze'deki kıtlık konusunda uyarılar yapıldığı, bazı ülkelerin de havadan insani yardım indirdiği kaydedilen açıklamada ancak bu yardımların gerekenin çok altında olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de insani yardım almaya çalışanların başına gelen korkunç olaylar ve bu olayların acımasız bağlamı sonrasında, Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları olarak biz, masum sivillere yönelik bu vahşi saldırıyı kınıyoruz."

İsrail ordusu, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 118 kişi ölmüş 760 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanı yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulamış ve "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak 118 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan İsrail askerlerine desteğini açıklamış ve onları "kahramanlar" olarak nitelendirmişti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de 3 Mart'ta insani yardım malzemesi taşıyan araç İsrail tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürülmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erbaş: Kur'an ve sünnet bizim ana kaynaklarımız ama bunun yanında aktüel bilgiyi ve dünyayı takip edin
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 16 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

İsrail'e gelen turist sayısı, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 80 azaldı

İsrail'e gelen turist sayısı, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 80 azaldı

Euro-Med, İsrail tanklarının Filistinlileri kasten ezerek öldürmesini "soykırımın bir parçası" olarak niteledi

Belçika, Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri gönderdi

Kudüs'teki kiliseler, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere yönelik vahşi saldırılarını kınadı

Kudüs'teki kiliseler, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere yönelik vahşi saldırılarını kınadı
Euro-Med, Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgeledi

Euro-Med, Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgeledi
BM Yüksek Komiseri Türk: Gazze'deki savaşın halihazırda komşu ülkelerde tehlikeli etkileri oldu

BM Yüksek Komiseri Türk: Gazze'deki savaşın halihazırda komşu ülkelerde tehlikeli etkileri oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet