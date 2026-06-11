Kudüs Valiliği: İsrail UNRWA'ya ait eğitim kompleksini ortadan kaldırmayı planlıyor

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail belediyesinin Kefr Akab ile Kalendiya arasında uzun süredir UNRWA bünyesinde faaliyet gösteren mesleki eğitim kompleksinin bulunduğu araziye yeni bir "eğitim kompleksi" inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu planın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te BM kurumunun çalışmalarını baltalamayı amaçlayan İsrail eylemlerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Planın siyasi ve yerleşim boyutuna dikkati çekilen açıklamada, 82 dönümlük bir alanı kapsadığı vurgulandı.

İsrailli belediyenin söz konusu planı "Kefr Akab bölgesindeki sınıf ve eğitim tesisi eksikliğini giderme" bahanesiyle savunduğu, ancak asıl amacının UNRWA'ya ait mesleki eğitim tesisinin kaldırılması ve kurumun sahadaki faaliyetlerinin sonlandırılması olduğu ifade edildi.

Filistinli mültecilere eğitim ve mesleki hizmet sağlayan BM kuruluşunu hedef alan bu planın ciddi riskler barındırdığı uyarısı yapılan açıklamada, İsrail kurumlarının UNRWA'ya bağlı yapıların yerini alabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, benzer bir kararın 2017'de Kudüs'ün Cebel el-Mukebber bölgesinde alındığı ancak onaylanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen eğitim kompleksinin yapımında ciddi bir ilerleme kaydedilmediği ifade edildi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "Salihiyye" ailesinin 2022 yılında eğitim kurumları yapılacağı bahanesiyle evlerinden ve işletmelerinden çıkarıldığı, ancak projenin inşaatına halen başlanmadığı belirtildi.

Benzer bir durumun Anata beldesinde de yaşandığı, Filistinli öğrenciler için planlanan okul projesinin yıllar önce onaylanmasına rağmen ruhsat verilmediği ve inşaatının başlatılmadığı kaydedildi.

Filistin bölgelerinde süregelen eğitim krizinden İsrail'in ayrımcılık ve ihmal politikalarının sorumlu tutulduğu açıklamada, Tel Aviv yönetiminin mevcut eksikliğin giderilmesi yerine bunu toprak gaspı ve mülklere el koyma için kullandığı ifade edildi.

UNRWA verilerine göre, Kalendiya kompleksi 15-19 yaş arası yaklaşık 350 öğrenciye hizmet veriyor. Söz konusu arazinin ise İsrail'in Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967 öncesinde Ürdün tarafından kuruma tahsis edildiği belirtiliyor.

