İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ceba beldesinde yaklaşık 5 bin 300 dönümlük arazi için el koyma kararı aldığı bildirildi.

Kudüs Valiliği: İsrail ordusu Doğu Kudüs'te 5 bin dönümden fazla araziyi gasbetme kararı aldı İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ceba beldesinde yaklaşık 5 bin 300 dönümlük arazi için el koyma kararı aldığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "askeri amaçlarla" Ceba beldesinde 5 bin 283 dönümlük araziye el koyma kararı çıkardığı belirtildi.

İsrail ordusunun kararının El-Mantar, Ras el-Merec ve Şaab el-Guzul bölgelerine uzanan 725 metre uzunluğundaki bir araziyi kapsadığı, el koyma kararının 31 Aralık 2028'e kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Öte yandan Kudüs Valiliği de İsrail ordusunun el koyma kararının gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu bir yerleşim yeri için yol inşa etme maksadıyla alındığını açıkladı.

İsrail ordusunun, toprak gasbına yönelik kararlarla Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşimlere ait yol ağını genişleterek sahada yeni bir oldubitti oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Filistinlilerin topraklarına el konulmasının, çevre bölgelerde yaşayan Filistinlileri izole ettiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in yol açma projelerinin askeri amaçlarla sınırlı olmadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in "fiili ilhak" planları doğrultusunda bu projeleri yürüttüğü ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 6 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Ram beldesinde Selame Osman Vezvez'in tek katlı evini yıktığı aktarıldı.

Evin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal yılı olan 1967'den önce inşa edildiğine dikkat çekilen açıklamada, yıkılan evde 6 Filistinlinin yaşadığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin yıktığı evin çevresine de yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığı ifade edildi.

Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği yıkımın görüntülerini de paylaştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil kentinin doğusundaki Siir beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu beldede Fuad Ceradat isimli Filistinliye ait evi iş makinesiyle yıktı.

Yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilmiş 2 katlı evin yıkılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini, C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını yoğunlaştırmak için kullandığını belirtiyor. Filistin tarafı, bu bölgede inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgeleri Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgelerinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgeleri ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım faaliyeti kapsamında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 923 Filistinli zarar gördü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait su kuyusuna el koydu

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde Filistinli aktivist Usame Muhamara'nın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

İsraillilerin, Hılle Hums bölgesinde bir su kuyusunu ele geçirdiğini belirten Muhamara, suyun yönünü Filistin topraklarında yeni kurulan yasa dışı yerleşim noktalarına doğru çevirdiğini kaydetti.

Muhamara, bunun İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki yayılmacı politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Madama köyü ile Salim beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerini basan ve arama yapan İsrail askerleri daha sonra 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin kentinde düzenlenen baskınlarda da 2 Filistinli gözaltına alındı, 4 kişi saatlerce alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.

Tulkerim kentinde ise İsrail askerleri, Kefr Lebed beldesine düzenledikleri baskında bir evi sorgu merkezine dönüştürdü. İsrail güçleri, beldede alıkoyduğu Filistinlileri saatlerce sorguya tabi tuttu, bazılarını darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında ise 1181 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.