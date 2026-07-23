Kudüs Valiliği, 1300'den fazla İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu

[1/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
[2/15] Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[3/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[4/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[5/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[6/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[7/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[8/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[9/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[10/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[11/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[12/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[13/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[14/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.
[15/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.