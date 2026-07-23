Kudüs Valiliği, 1300'den fazla İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu

[1/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

[2/15] Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[3/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[4/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[5/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[6/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[7/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[8/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[9/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[10/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[11/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[12/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[13/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[14/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.

[15/15] Fanatik Yahudiler, oruç ve yas günü olarak kabul ettikleri sözde "Tapınağın yıkılış yıl dönümü" dolayısıyla Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan baskında Yahudiler, burada dini ritüeller yaptı.