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Dünya

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yahudi yerleşimcilerce arazisine yapılan baskını kınadı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye baskını üzerine İsrail polisiyle arbede yaşayan Filistinlilerden 5 kişi gözaltına alındı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi   | 27.12.2022
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Yahudi yerleşimcilerce arazisine yapılan baskını kınadı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kendilerine ait arazinin İsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimciler tarafından baskına uğramasını kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist radikal bir grup, Kudüs'teki Eski Şehir'in güneyindeki Hilva Vadisi'nde Patrikhane'ye ait bir araziye hiçbir gerekçe gösterilmeden baskın düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Grubun söz konusu baskını İsrail polisi ve İsrail Sınır Muhafızları'nın korumasında gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait araziye yönelik baskın şiddetle kınandı.

Hilva Vadisi'nde 5 bin metrekarelik arazinin kendileri tarafından Filistinli çiftçi bir aileye kiralandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu baskın Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin arazilerine açık bir saldırıdır." denildi.

Görgü tanıklarından alınan biliye göre ise Yahudi yerleşimcilerden bir grup, İsrail polisinin koruması altında Doğu Kudüs'teki söz konusu araziye çit çekti. Bunun üzerine Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında çıkan arbede sonucu 5 Filistinli genç gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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