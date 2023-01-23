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Dünya

Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kudüs, Filistin, Ürdün Rum Ortodoks Patriği Kyrios Theophilos III, İsveç'te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

Hacer Başer   | 23.01.2023
Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Theophilos III konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Bu suçlar nefreti pekiştiriyor. Allah'ın hepimize emrettiği toplumsal barıştan ve o insani ahlaktan bizi uzaklaştırıyor." ifadesini kullanan Theophilos III, ifade özgürlüğü bahanesiyle başkalarının inançlarına saldırma hakkı tanıyan kanunların yasama organları tarafından düzeltilmesi, başkalarının inancına saldıranların ise hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti.

Kudüs Patriği, herkesin dilediği şekilde inanma hakkı bulunduğunu ancak kimsenin bir diğerinin inancına saygısızlık etme, ibadetlerini yerine getirmesini engelleme hakkı olmadığını vurguladı.

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