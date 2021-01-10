Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 10.01.2021
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu

Gazze

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Burak Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarındaki kazı çalışmalarını endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burak Meydanı'nda bir buldozer, büyük bir ekskavatör ve devasa makinelerin görüldüğü aktarılan açıklamada, bu çalışmaların Burak Meydanı'nı Yahudileştirme çabaları kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünün korunmasını öngören Birleşmiş Milletler kararlarıyla çelişen bu projelerin reddedildiği vurgulandı.

İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Benzer haberler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Burak Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu

Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinlilerin bulunduğu araca saldırdı

GÖRÜŞ - Kudüs’te Osmanlı himayesi: Yavuz Sultan Selim’in Kudüs ziyareti