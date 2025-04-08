Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki Arap ve İsrailli öğrenciler, Gazze'ye saldırıları protesto etti
İsrailli sol görüşlü "Al-Quds Free (Özgür Kudüs)" adlı grup, Gazze'deki soykırıma karşı Kudüs İbrani Üniversitesi'nde düzenlenen protestoya destek verdiğini duyurdu.
Kudüs
Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki çok sayıda Arap ve İsrailli öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti.
Üniversite kampüsünde toplanan onlarca öğrenci, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösterdi.
Protestoya katılan öğrenciler, siyah kıyafetler giydi ve savaş karşıtı pankartlar açtı.
Öğrenciler, "17 bin 954'ü çocuk 12 bin 364'ü kadın 50 bin 669 kişi savaşta öldü", "Soykırımı durdurun", "Gazetecileri bombalamaya son verin" yazılı dövizler taşıdı.
İsrailli sol görüşlü "Al-Quds Free (Özgür Kudüs)" adlı grubun X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'deki soykırıma karşı Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Filistinli öğrenci hareketleri öncülüğünde düzenlenen protestoya katıldık." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, üniversite yönetiminin gösteriyi engellemeye çalıştığı, katılımcıları tehdit ettiği ancak tüm baskılara rağmen soykırımı durdurmak ve Filistin'i özgürleştirmek için mücadele eden öğrencilere destek verildiği vurgulandı.
İsrail askerlerinden Kudüs Üniversitesi'ne baskın
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te öğrencilerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması talebiyle gösteri düzenlediği Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi ile Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.
İsrail askerleri, protesto sırasında Doğu Kudüs'teki Ebu Diys beldesinde bulunan Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri baskında göz yaşartıcı gaz kullanırken öğrencilerle askerler arasında arbede yaşandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ateşlediği gazdan etkilenen 22 kişiye ve bedeninde yanık oluşan 1 kişiye müdahale edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.