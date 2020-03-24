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Dünya, Koronavirüs

Küba ve Nepal, yeni tip koronavirüse karşı önlemleri artırıyor

Küba'da kalan turistler Kovid-19 nedeniyle otellerinden dışarı çıkamayacak. Nepal'de halka, bugünden itibaren bir hafta süreyle zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları talimatı verildi.

Zehra Ulucak   | 24.03.2020
Küba ve Nepal, yeni tip koronavirüse karşı önlemleri artırıyor

Havana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Küba'da Başbakan Manuel Marrero, önlemler kapsamında ülkede kalan her turistin otellerde karantinaya alınacağını ve Küba vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Marrero, geçen hafta alınan karar uyarınca bugünden itibaren turistlerin ülkeye girişinin yasak olduğunu belirterek her gün binlerce kişinin ülkeden ayrıldığını ancak pazartesi akşamı itibarıyla yabancı turist sayısının 32 bin 574 olduğunu söyledi.

Turistlerin, Küba'dan ayrılma işlemlerini ayarlayana kadar otellerinden dışarı çıkamayacağını ifade eden Marrero, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Marrero, yurt dışından gelen Küba vatandaşlarının ülkeye girmesine hala izin verildiğini ancak bu kişilerin gelişlerinden itibaren 14 gün karantinada kalacağını vurguladı.

Küba'da şimdiye kadar 40 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de halk, bir hafta evlerinden dışarı çıkmayacak

Nepal hükümeti, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için halka, bugünden itibaren bir hafta süreyle zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları talimatını verdi.

Hükümet, alınan önlemler çerçevesinde bir hafta boyunca tüm özel ve kamu araçlarının trafiğe çıkmamaları, iş yerlerinin kapatılması, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulması yönünde karar aldı.

Nepal'de bugüne kadar iki kişide Kovid-19 tespit edildi.

Başbakan Yardımcısı Ishwar Pokharel liderliğinde 18 Mart’ta bir araya gelen Kovid-19 önlemleri konusunda görevli üst düzey ekip, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle bazı Asya ülkelerinden gelecek hem Nepal vatandaşı hem de yabancı yolcuların, 20 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ülkeye girişlerini yasaklama kararı almıştı.

Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırının 23 Mart'ta yerel saatle 10.00'dan itibaren bir haftalığına kapatılacağını bildirmişti.

Nepal hükümeti, virüsün yayılmasına engel olmak için 30 Nisan'a kadar okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, spor salonlarının, kulüplerin, yüzme havuzlarının ve müzelerin kapatılması talimatını vermişti.

Hükümet ayrıca sosyal ve dini aktivitelerde 25'ten fazla kişinin bir araya gelmesine de yasak getirmişti.

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