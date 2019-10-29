Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili 'teyit yok' açıklaması
Kremlin Sözcüsü Peskov, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin, "Elimizde teyit yok." dedi.
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını açıkladı.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.
Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD’den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, elimizde teyit yok." dedi.
ABD'nin Bağdadi operasyonu
DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.