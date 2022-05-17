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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin'den Avrupa'da dondurulan varlıkların Ukrayna için kullanılma ihtimaline 'hırsızlık' tepkisi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna için kullanılması ihtimaline tepki göstererek, "Bu doğrudan hırsızlık olur. Böyle bir karar yasa dışı, ölçüsüz olacaktır ve uygun bir yanıt gerektirecektir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 17.05.2022
Kremlin'den Avrupa'da dondurulan varlıkların Ukrayna için kullanılma ihtimaline 'hırsızlık' tepkisi

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da bazı siyasetçilerin, dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna için kullanılabileceğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna için kullanılma ihtimaline dair kendilerine bir bilgi verilmediğini belirten Peskov, "Bu doğrudan hırsızlık olur. Böyle bir karar yasa dışı, ölçüsüz olacaktır ve elbette uygun bir yanıt gerektirecektir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan gemilerin çıkmasına dair konunun da gündemlerine geldiğini aktararak, "Ukrayna limanları yoğun bir şekilde mayınlı ve gemiler için son derece tehlikeli. Orada mayın temizleme operasyonu gerekiyor. Bu bölgelerde genel olarak seyrüsefer tehlikesi çok yüksek." dedi.


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