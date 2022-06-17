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Dünya

Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsünün verilmesi "yüksek" ilgimizi gerektiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsünün verilmesi ihtimalinin, Rusya'nın "yüksek" ilgisini gerektirdiğini belirtti.

Dmitri Chirciu   | 17.06.2022
Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsünün verilmesi "yüksek" ilgimizi gerektiriyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdiğine dikkati çeken Peskov, söz konusu ziyaretlerin sonuçları konusunda bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Macron, anlaşmazlıklar ile tartışmalı konuların müzakere masasında çözülmesinden yana. Bu yaklaşıma değer veriyoruz." şeklinde konuştu.

Peskov, Putin'in Scholz ve Draghi ile görüşmeyi planlamadığını ifade etti.

"Tahıl meselesi ile ilgili istişareler sürüyor"

Ukrayna'ya AB aday ülke statüsünün verilmesi ihtimaline değinen Peskov, "Elbette, bu yüksek ilgimizi gerektiriyor. Çünkü Avrupa'da AB'nin askeri, savunma ve güvenlik alanlarının güçlendirilmesi konusunda tartışmaların yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. AB'de çeşitli dönüşümler yaşanıyor." dedi.

Ukrayna'dan tahılın sevkiyatı meselesiyle ilgili Peskov, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında bu konuda temasların sürdüğünü belirterek, "Bu konuda istişareler yapılıyor. Kiev'in pozisyonu henüz net değil." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine de değinen Peskov, "Bu müzakerelere açık olduklarını, ancak Kiev'in nisandan itibaren Rus tarafı ile irtibatı kestiğini" söyledi.

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