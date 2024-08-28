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Dünya

Kremlin: Ukrayna, Rusya ile gaz transit anlaşmasını uzatmazsa Avrupa zarar görecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğunu belirterek "Ukrayna'nın kararı Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Kremlin: Ukrayna, Rusya ile gaz transit anlaşmasını uzatmazsa Avrupa zarar görecek

Moskova

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik dünkü açıklamasını değerlendiren Peskov, "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Avrupa'da bazı ülkelerin hala Rus gazı tükettiğine işaret eden Peskov, "Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rus gazının ekonomi ve güvenilirlik anlamında ABD gazına göre avantajlı bir konumda olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dün Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Peskov, "Ukrayna tarafının nükleer bir tehlikeyi körüklemekten duyduğu suçluluk aşikardır." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Grossi, dün Rusya ile Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

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