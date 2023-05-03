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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ukrayna, Putin’in Kremlin’deki konutuna İHA’larla saldırı girişiminde bulundu

Ali Cura  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Kremlin: Ukrayna, Putin’in Kremlin’deki konutuna İHA’larla saldırı girişiminde bulundu

Moskova
Kremlin'den "Ukrayna, Putin’in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulundu." açıklaması yapıldı.

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