Euro
6.56
Dolar
6.07
BIST 100
119,790.90
Altın
1,608.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, "İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 19.02.2020
Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Rusya'nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında gerçekleşen İdlib konulu müzakerelere dair gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bir yıldan uzun süre önce Suriye konusunda anlaşmalar yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalardan memnunduk ve bu karşılıklı bir memnuniyetti." diye konuştu.

Suriye'de rejim güçlerinin ve Rus askeri tesislerinin İdlib üzerinden saldırılara uğradığını savunan Peskov, "Militanlar ve terörist gruplar Suriye silahlı güçlerine ve Rus askeri tesislerine İdlib üzerinden saldırmaya başladıklarında Soçi'de varılan anlaşmalardan memnun olmayı bıraktık. Ancak İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını belirten Peskov, "Ancak başkanlar yakın temas halindeler, bu nedenle saatler içerisinde böyle bir görüşme ayarlanabilir." dedi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib Harekatı, bir an meselesidir." sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. Eğer İdlib'deki terörist gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu Soçi anlaşmalarına uygun olur çünkü ciddi miktarda silah ve mühimmata sahip bu terörist grupların etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Ancak eğer Suriye'de meşru hükümete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz

Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil

İranlı siyaset bilimciden ülke basınına İdlib eleştirisi

MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı
Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması

Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması