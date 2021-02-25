Kremlin Sözcüsü Peskov: Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkan Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi.
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkan Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.