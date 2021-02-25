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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkan Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi.

Emre Gürkan Abay   | 25.02.2021
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov,  Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkan Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi.

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