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Dünya

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor

Emre Gürkan Abay  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor

Moskova
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin’e İHA saldırılarına ilişkin, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor” dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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