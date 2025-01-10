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Dünya

Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

Dmitri Chirciu  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır

Moskova

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