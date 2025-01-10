Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
Moskova
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