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Dünya

Kremlin: Putin ve Erdoğan'ın yapıcı tutumu, uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı tutumunun tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu   | 27.12.2020
Kremlin: Putin ve Erdoğan'ın yapıcı tutumu, uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor

Moskova

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Peskov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İkili ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirine saygıyla yaklaştığını belirtti.

"İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması olsa da tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor." diyen Peskov, Rusya ve Türkiye'nin büyük jeopolitik güç olduğunu vurguladı.

Peskov, "Bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye, güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı. İki ülke, en azından savaşın yaşanmaması için her şeyi yapabilirler." ifadesini kullandı.


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