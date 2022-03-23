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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası bir temas, onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Ukrayna'da barış gücü konuşlandırma ihtimaline ilişkin, "Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 23.03.2022
Kremlin: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası bir temas, onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da Rus ordusunun kayıplarına ilişkin bilgilerin paylaşılmasına yönelik inisiyatifin, Rusya Savunma Bakanlığına ait olduğuna işaret eden Peskov, "Uygun gördükleri zaman ilave bilgileri onlar paylaşırlar. Operasyon, plan ve görevlere katı bir şekilde bağlı kalarak devam ediyor. Ordumuz, bize silah çekmedikleri sürece sivillere ateş etmiyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'da NATO'nun barış gücü konuşlandırma ihtimaline ise olumsuz yönde baktıklarına dikkati çekerek, "Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir." yorumunda bulundu.

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