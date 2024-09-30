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Dünya

Kremlin: İsrail'in Lübnan'ı bombalaması Gazze'deki gibi insani felakete neden olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in Lübnan'da yerleşim yerlerini gelişigüzel bombalamasının Gazze'dekine benzer bir insani felakete neden olacağını söyledi.

Ali Cura  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Kremlin: İsrail'in Lübnan'ı bombalaması Gazze'deki gibi insani felakete neden olacak

Moskova

Peskov, İsrail'in Lübnan topraklarına saldırısı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da yerleşim yerlerinin bu şekilde gelişigüzel bombalanmasının çok sayıda can kaybına neden olduğunu belirten Peskov, "Bu kaçınılmaz olarak aynı Gazze'de gördüğümüz gibi bir insani felakete neden olacak." dedi.

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından bölgede büyük bir savaşın çıkma riskinin ne olduğunun sorulması üzerine Peskov, "Bu (risk) çok yüksek." ifadelerini kullandı.

⁠İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1208 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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