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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Çin’in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planında uygulanabilir olmayan maddeler var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin’in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planındaki bazı maddelerin Ukrayna tarafının konumundan dolayı uygulanabilir olmadığını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Kremlin: Çin’in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planında uygulanabilir olmayan maddeler var

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin’in bu meselenin çözümüne ilişkin planıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu planın duraklatılmadığını ancak bazı maddelerinin uygulanabilir olmadığını belirtti.

Peskov, "Burada Ukrayna tarafının yönetenleri ve komutanların sözünün dışına çıkmasının imkansız olmasıyla bağlantılı olarak uygulanabilir olmayan bazı maddeler var. Bu komutanlar Kiev'de bulunmuyor ve savaşın sürdürülmesi konusunda ısrar ediyor." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "barış güçlerini" gönderme fikrini de değerlendiren Peskov, bunun "tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Dünyada bu tür güçler, kurallara göre her iki tarafın rızasıyla kullanılır. Bu durumda bu, çok tehlikeli bir konu." ifadelerini kullandı.

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