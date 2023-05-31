Dolar
20.71
Euro
22.13
Altın
1,961.65
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,104.00
BIST 100
4,969.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'den Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) dün düzenlenen saldırıyı kınamalarını beklediklerini söyledi.

Dmitri Chirciu  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova bölgesine yapılan İHA saldırısına ilişkin Peskov, İHA'ların Moskova'ya ne şekilde ulaştığı yönündeki soruya, "Bu konu Savunma Bakanlığının yetkisi alanındadır." yanıtını verdi.

Peskov, Rus medyasında İHA sayısıyla ilgili birbiriyle çelişen haberlerin yer almasına dair ise "Medya, birincil kaynak olamaz. Birincil kaynak Savunma Bakanlığı. Bu nedenle Savunma Bakanlığının açıklamalarına odaklanmak gerekiyor." dedi.

ABD ve İngiltere'nin saldırıyla ilgili tepkilerini değerlendiren Peskov, "Herhangi bir kınamanın olmadığını bir kez daha kaydettik. Elbette kınama açıklamalarını duymayı tercih ediyoruz. Ancak açıklamalarında kınama yoktu." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin ise "Bölgedeki durumdan endişeliyiz. Sivil altyapılara yönelik saldırılar düzenleniyor. Durum oldukça endişe verici. Gerekli önlemler alınıyor." ifadelerini kullandı.

"Kosova'daki durum endişe verici"

Kosova'daki duruma da değinen Peskov, durumun endişe verici olduğunu belirtti. Sözcü Peskov, şunları kaydetti:

"Durumu takip ediyoruz. Elbette Sırbistan'ı destekliyoruz. Kosovalı Sırpların tüm meşru haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sırpların haklarını ihlal eden herhangi bir kışkırtıcı eyleme izin verilmemelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı
Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

Benzer haberler

Almanya, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi

Almanya, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi

Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz

Rusya, mermi ve kurşun ihracatını yasakladı

Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor

Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor
Kosova Başbakanı Kurti: Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak

Kosova Başbakanı Kurti: Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet