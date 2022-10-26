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Dünya

Kremlin: ABD’nin Romanya’ya konuşlandırdığı birlik bölgeye istikrar getirmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Romanya’ya askeri birlik konuşlandırmasının bölgeye istikrar getirmeyeceğini söyledi.

Ali Cura   | 26.10.2022
Kremlin: ABD’nin Romanya’ya konuşlandırdığı birlik bölgeye istikrar getirmez

Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin 101. Hava İndirme Birliği askerlerinin Romanya’ya konuşlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu askeri birliklerin Rusya için tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, “Amerikan birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehlike de o kadar büyük olur.” dedi.

Peskov, ABD askerlerinin bölgede istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmediğini vurgulayarak bu tehlikeye yönelik önlem almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Seferberliğe çıkan askerlerin ekipmanlarındaki sorunlar

Rusya’da Ukrayna’daki savaşa yönelik seferberliğe gönderilenlerin askeri ekipmanlarındaki sorunlara ilişkin soruları cevaplayan Peskov, bu ekipmanlarla ilgili alınan sıkı önlemlerin sonuç vermeye başladığını ifade etti.

Peskov, “Tedbirler alınıyor, bu sorunlar ortadan kalkacak.” dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak terör saldırısına hazırlandığını iddia ederek ellerinde bu saldırının gerçekleşeceğine dair bilgiler olduğunu savundu.

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