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Dünya

Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan yeni yıla sakin girdi

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan şehri, salgının ikinci yıl dönümünde yeni yılı sakin kutladı.

Emre Aytekin   | 31.12.2021
Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan yeni yıla sakin girdi

Hebei

Kentte geçen sene salgına karşı zafer ilanını vurgulamak üzere düzenlenen coşkulu kutlamaların aksine, bu yıl insanların meydanlarda ve sokaklarda toplanması engellendi.

Halkın bir araya gelebileceği yerler güvenlik barikatıyla çevrelenirken, kalabalık bölgelerde çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunması dikkati çekti.

Bu yıl coşkulu kutlamalar yerine boş meydanlarda ve parklarda yeni yılı gösterişsiz karşılayanlar vardı.

Çin, yerel kaynaklı vakaları olduğu yerde tecrit etmeye ve bulaş zincirini kırmaya yönelik "sıfır vaka" stratejisiyle salgını kontrol altına almada büyük ölçüde başarılı olsa da virüsün bulaşıcılığı yüksek varyantlarının ortaya çıkması, söz konusu stratejiyi giderek daha maliyetli hale getiriyor.

Enfekte olmayan nüfusu da etkileyen, hayatın akışını, ekonomik ve sosyal etkinlikleri belirsiz sürelerle aksatma tehlikesi içeren katı salgın tedbirleri zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Ülkede en son 23 Aralık'ta Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri karantina altına alınmıştı.

Deltanın ardından Omicron gibi bulaşıcılığı yüksek yeni varyantlarla gelişen salgının yeni yılda da Çin'in gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 102 bin 83 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 714 hastanın tedavisi sürüyor.

"Gizemli hastalık"tan Kovid-19'a

Dünya Kovid-19'un varlığından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu.

Vuhan'da 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina, salgının kontrol altına alınmasının ardından 7 Nisan 2020'de kaldırılmıştı.

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