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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1054, Brezilya'da 381, Meksika'da 228 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1054, Brezilya'da 381, Meksika'da 228 kişi öldü.

Büşra Selvi Öğütcen   | 15.09.2020
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1054, Brezilya'da 381, Meksika'da 228 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1054 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 80 bin 776'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 809 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 930 bin 236'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 859 bin 399 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 381 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 132 bin 6'ya, vaka sayısı da 15 bin 155 artarak 4 milyon 345 bin 610'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 613 bin 184 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 228 artarak 71 bin 49'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 335 artışla 671 bin 716'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 475 bin 795 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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