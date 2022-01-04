Kovid-19 vakalarının katlanarak arttığı İsrail salgınla mücadele yöntemini değiştiriyor
İsrail, Kovid-19'un Omicron varyantıyla birlikte son günlerde vaka sayılarının katlanarak yükselmesi üzerine, sağlık sisteminde artan yükü azaltacak adımlara hazırlanıyor.
Kudüs
İsrail hükümetinden yapılan resmi açıklamalara ve yerel basına yansıyan bilgilere göre, son günlerde vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidilecek.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verilecek.
Değişime neden olarak test merkezlerinde yaşanan yoğunluk gösteriliyor. Gelecek günlerde vaka sayılarının daha da tırmanması beklenirken, sağlık sisteminin bu yükü kaldıramayacağından korkuluyor.
Ülkedeki birçok test merkezinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı İsrailliler test yaptırmak için saatlerce bekliyor. Araçta test uygulamasının yapıldığı merkezlerin önünde ise kilometrelerce uzayan ve trafiği aksatan araç kuyrukları oluşuyor.
Yeni değişiklikle hükümet, yüksek risk grubundakiler ve kritik sektörlerde çalışanlara öncelik vererek test yaptırmaya uygun olanların sayısını sınırlandıracak.
Vaka sayıları katlanarak artıyor, "fırtına geliyor"
İsrail'de önceki hafta (19-26 Aralık) toplam 9 bin 81 vaka, son haftada (26 Aralık-2 Ocak) ise 26 bin 857 vaka tespit edilirken, son verilere göre vaka sayısı yaklaşık 3 kat arttı.
Son 24 saatteki vaka sayısı ise 6576 olarak kaydedildi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ileriki günlerde, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının görüldüğü salgının beşinci dalga dönemi içinde enfekte kişi sayısında çok daha büyük artış olacağı konusunda uyarmıştı.
Bennett, 2 Ocak'taki haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede "çok yakında, günde on binlerce vaka tespit edileceğini" söylemişti.
İsrail Başbakanı, sağlık sisteminde oluşacak yoğunluğa dikkati çekerek, "Hastanelerde artması beklenen kalabalığa paralel olarak, bir günde on binlerce doğrulanmış vaka durumunun lojistik olarak yönetilmesinin çok zor olacağı unutulmamalıdır. Kısacası, fırtına şimdi bize doğru geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Omicron türünün önceki türlerden farklı olduğuna dikkati çeken Bennnett, "Bu nedenle, koronavirüs hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi yeniden düzenlememiz zorunlu oluyor." demişti.
Ekonomiden taviz verilmeyecek
Öte yandan İsrail hükümeti, salgınla mücadele için ekonomiyi aksatacak tavizler vermemekte kararlı.
Başbakan Bennett, önlemler kapsamında dördüncü doz aşı uygulamasını başlattıklarını, Kovid-19 tedavisi için onaylanmış ilaçları temin ettiklerini ve virüse karşı savunmasız bireyleri önceleyeceklerini açıkladı.
Bennett, bu önlemler çerçevesinde en büyük hedef olarak ekonominin mümkün olduğunca işlemesini sağlayacaklarını vurguluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.