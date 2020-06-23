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Dünya

Kovid-19 vakalarının arttığı Irak'tan dünyaya "destek" çağrısı

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere "Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları" çağrısı yaptı.

Ali Makram Ghareeb   | 23.06.2020
Kovid-19 vakalarının arttığı Irak'tan dünyaya "destek" çağrısı

Kerkük


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Twitter hesabınan yaptığı açıklamada, Irak hükümeti ve Sağlık Bakanlığının halkın en temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada dahi yetersiz kaldığını, maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelerin temini konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

Ülkede kaydedilen Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret eden Salihi, Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere "Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları" çağrısı yaptı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu belirttti.

Sokağa çıkma yasağı getiren hükümetin, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi kesimleri gözardı ettiğini ve bu insanlara sağlık ve temel ihtiyaç konularında destek vermediğini ifade eden Salihi, salgınla mücadelede hükümet ve Sağlık Bakanlığının sınıfta kaldığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 1251, vaka sayısı da 34 bin 502 olarak duyurulmuştu.

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