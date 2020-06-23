Kovid-19 vakalarının arttığı Irak'tan dünyaya "destek" çağrısı
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere "Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları" çağrısı yaptı.
Kerkük
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Twitter hesabınan yaptığı açıklamada, Irak hükümeti ve Sağlık Bakanlığının halkın en temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada dahi yetersiz kaldığını, maske, eldiven ve dezenfektan gibi malzemelerin temini konusunda başarısız olduğunu ifade etti.
Ülkede kaydedilen Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret eden Salihi, Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa ve komşu ülkelere "Irak'a sağlık desteğinde bulunmaları" çağrısı yaptı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu belirttti.
Sokağa çıkma yasağı getiren hükümetin, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi kesimleri gözardı ettiğini ve bu insanlara sağlık ve temel ihtiyaç konularında destek vermediğini ifade eden Salihi, salgınla mücadelede hükümet ve Sağlık Bakanlığının sınıfta kaldığını kaydetti.
Irak Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 1251, vaka sayısı da 34 bin 502 olarak duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.